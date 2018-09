später lesen Mehr Hochschulabschlüsse Akademikerinnen-Anteil doppelt so hoch wie vor 30 Jahren FOTO: Tobias Kleinschmidt FOTO: Tobias Kleinschmidt Teilen

Twittern

Teilen



Junge Frauen in Deutschland haben doppelt so häufig einen Hochschulabschluss wie die Generation ihrer Mütter. Das geht aus Daten des Mikrozensus 2017 hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte. dpa