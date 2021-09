Gewappnet sein : Alles zum Thema Krankengeld für Selbstständige

Hamburg/Berlin Für Selbstständige sorgt schon der Gedanke an eine Krankheit für Existenzangst. Denn: Nicht arbeitsfähig sein bedeutet auch keine Einnahmen. Damit es gar nicht erst soweit kommt, sollten sie vorsorgen.

Ja. Hauptberuflich Selbstständige zahlen dann einen Beitrag in Höhe von 14,6 Prozent ihres Einkommens anstelle von 14 Prozent (plus Zusatzbeitrag). Wer Krankengeld will, zahlt also 0,6 Prozentpunkte mehr.