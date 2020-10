Keine 18 und schon an der Uni : Anteil minderjähriger Studierender an Hochschulen steigt

Anteil minderjähriger Studierender an Hochschulen steigt

Keine 18 und schon an der Uni

Wiesbaden Eine überwältigende Mehrheit der Studierenden in Deutschland ist volljährig. Akutellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen jedoch, dass die Anzahl der minderjährigen Studierenden wächst.

Nur ein Bruchteil der Studierenden in Deutschland ist noch nicht erwachsen. Rund 4600 junge Frauen und Männer im Alter unter 18 Jahren waren im vergangenen Wintersemester an einer deutschen Hochschule eingeschrieben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.