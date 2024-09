Zweifel an AU-Bescheinigung Arbeitgeber macht Hausbesuch bei Krankheit: Geht das?

Laut Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht, sind unangekündigte Hausbesuche „nur unter Wahrung des datenschutzrechtlichen Rahmens“ zulässig. Der Besuch müsse daher für einen berechtigten Zweck „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig“ sein. In der Praxis wird das der Arbeitsrechtsexpertin zufolge „allenfalls bei konkretem Missbrauchsverdacht überhaupt in Betracht kommen“ - und auch dann nur, wenn nicht weniger einschneidende Maßnahmen in Betracht kommen.