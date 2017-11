später lesen Tipps und Tricks Aus dem Job an die Uni und zurück: So geht der Wechsel FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Längst ist das deutsche Bildungssystem keine Einbahnstraße mehr. Von der Ausbildung ins Studium oder umgekehrt - verschiedene Wege machen einen Wechsel möglich. „Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Fachhochschulreife in Verbindung mit einer vollzeitschulischen Ausbildung an der Berufsfachschule zu erwerben“, erklärt Kim-Maureen Wiesner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Von Anke Dankers, dpa