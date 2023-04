Azubi-Verdienst Auszubildende im Handwerk verdienen unterdurchschnittlich

Auszubildende in Gesundheits- und Pflegeberufenhaben im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel verdient. Siekamen im Schnitt auf 1139 Euro brutto im Monat, wie das StatistischeBundesamt mitteilte. In Luft- und Schifffahrtberufen, wieetwa Fluglotsen oder Schiffbauerinnen, waren es 1054 beziehungsweise1051 Euro. Im Handwerk lagen die Verdienste mit 901 Euro deutlichniedriger und unterhalb des Gesamtschnitts. Am wenigsten erhieltenAuszubildende in Künstlerberufen, wie Musik, Fotografie oderGrafikdesign mit 783 Euro.