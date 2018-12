später lesen Lehre statt Studium? BA will zusätzliche Berufsberater in Schulen schicken FOTO: Angelika Warmuth FOTO: Angelika Warmuth Teilen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will vom kommenden Jahr an mehr als 950 zusätzliche Berufsberater in Schulen schicken. Sie sollen vor allem in den Oberstufen der Gymnasien beraten, sagte BA-Chef Detlef Scheele. dpa