Passt das Unternehmen? : Bei der Jobsuche auf Warnsignale im Bewerbungsprozess achten

Hamburg Passt das Unternehmen zu mir? Nicht immer eine leichte Frage, wenn man sich für einen neuen Job entscheiden muss. Doch es gibt Hinweise, die für ein „Nein“ sprechen.

Hält ein Unternehmen, was es bei der Personalsuche verspricht? Das ist für Bewerberinnen und Bewerber nicht immer leicht herauszufinden. Denn nicht alle Unternehmen seien so gut, wie sie sich auf den ersten Blick verkaufen, schreibt der Coach Henryk Lüderitz in einem Blog-Beitrag auf Xing.