Studiengebühren : Bei Medizinstudium im Ausland Kosten vergleichen

Internationale Medizinstudiengänge im europäischen Ausland werden oft in englischer Sprache angeboten. Doch Interessierte erwarten teils hohe Studiengebühren. Foto: Friso Gentsch/dpa/dpa-tmn

Gütersloh Wer sich für ein Medizinstudium im Ausland interessiert, sollte sich vorab gut informieren. Denn nicht nur die Zulassungsvoraussetzungen variieren, zeigt eine aktuelle Analyse.

Bekommt man keinen Medizinstudienplatz an einer Hochschule hierzulande, kann ein Studium im Ausland eine Option sein. In regulären Studiengängen in EU-Ländern gelten für Studierende aus Deutschland dabei die gleichen Voraussetzungen und Studiengebühren wie für einheimische Studierende.