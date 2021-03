EuGH-Urteil : Bereitschaftszeit kann in vollem Umfang Arbeitszeit sein

Bereitschaftszeit kann in vollem Umfang Arbeitszeit sein

Luxemburg/Offenbach Egal ob sie nun zum Einsatz kommen oder nicht - frei über ihre Zeit verfügen können Beschäftigte während eines Bereitschaftsdienstes meist nicht. Welche Konsequenzen hat das?

Hintergrund ist ein Fall aus Offenbach, bei dem ein Feuerwehrbeamter während seiner Bereitschaft zwar nicht in der Dienststelle, aber binnen 20 Minuten einsatzbereit an der Stadtgrenze sein muss. Das letzte Wort in diesem Fall habe ein deutsches Gericht, hieß es. (Rechtssache: C-580/19)