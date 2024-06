Besondere Regeln Beruf auf Zeit: Was Sie zu Saisonarbeit wissen müssen

Würden Sie gerne mal als Surflehrer arbeiten? Oder lieber als Kellnerin in einer coolen Strandbar? Die Möglichkeiten für Saisonjobs sind vielfältig. Gerade an Nord- oder Ostsee gibt es im Sommer mehr Bedarf an Arbeitskräften, sagt Till Bender, Rechtsschutzexperte beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Aber auch Messen, Festivals und Sport-Großereignisse können Möglichkeiten für kurzfristige Beschäftigungen bieten.