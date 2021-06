Nachhaltiger leben : Berufetests: Welcher grüne Job passt zu mir?

Bonn Nachhaltigkeit und Umwelt sind für viele Jugendliche wichtige Themen. Wer sich beruflich in diesem Bereich verwirklichen will, hat einige Möglichkeiten. Diese Tests können bei der Orientierung helfen.

Die Orientierung fällt bei der Vielzahl an Angeboten gar nicht so leicht. Das „Netzwerk Grüne Arbeitswelt“ hat auf seiner Webseite verschiedene Tools und Tests zusammengestellt, die genau dabei helfen sollen.

So verweist die Webseite zum Beispiel auf die Jobdatenbank des Angebots „ Green Up Your Future “. Jugendliche können über 350 Jobs zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit entdecken. Die Datenbank bietet Filteroptionen, je nachdem an welchem Punkt der Berufsorientierung man steht. Entwickelt wurde die Jobdatenbank von der Forschungsgemeinschaft „Bionik-Kompetenznetz“ und der „Green Economy Academy.“