später lesen Aus der Freizeitforschung Berufliche Auszeiten sind im Trend FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Eine berufliche Auszeit zu nehmen, ist bei Arbeitnehmern in Deutschland nach Expertenansicht im Trend. „Sabbaticals werden in weiten Teilen der Bevölkerung immer beliebter“, sagt Prof. Ulrich Reinhardt von der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. Gespräch: Ute Wessels, dpa