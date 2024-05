Zuversichtlich bleiben Berufliche Durststrecke: Wo geht's aus dem Motivationsloch?

Es lohnt sich zudem, sich zur Orientierung mit anderen auszutauschen, seien es Coaches, Experten der Agentur für Arbeit oder Freunde und Familienangehörige, die einem beruflich nahe sind. „Wovon ich auch viel halte: einfach mal was ausprobieren“, so Fürstenberg. Etwa in einem Praktikum oder während eines Probearbeitens. So erkennt man schnell: Ist das eine Idee, die auch in der Praxis so aussieht, dass ich sie weiterverfolgen will?