Hightech-Material : Betonbauer sorgen für Stabilität am Bau

Neumarkt in der Oberpfalz/Erkrath Beton wandelt sich zum Hightech-Werkstoff. Den richtigen Umgang damit lernen Beton- und Stahlbetonbauer in ihrer Ausbildung. Dabei dürfen sie auch das Thema Nachhaltigkeit nicht außer Acht lassen.

Oder sie fertigen im Werk Stahlbetonfertigteile, wie Norman Zlatnik. Dabei stellen die Betonfachkräfte zunächst Schalungen für Fundamente, Stützen und Balken sowie für Wände, Decken oder Treppen her. Im zweiten Schritt sorgen sie dann für Bewehrungen, also für in den Beton eingelassene Verstärkungen aus Stahl. Stimmt die Qualität des Betons, fließt er in die Schalung.