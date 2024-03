Smartphone ins Wasser gefallen Beutelchen mit Silica-Gel helfen beim nassen Handy

Helfen kann außerdem sogenanntes Silica-Gel, das ordentlich Feuchtigkeit bindet. Die kleinen Beutelchen liegen oft verpackter Ware bei - etwa in Kartons mit Schuhen, Elektrogeräten oder Corona-Tests. Tipp: Wer die sammelt, hat für Notfälle einen Vorrat. Ansonsten gibt es sie aber auch in der Drogerie. Das Handy dann in einen Behälter mit den Beuteln legen.