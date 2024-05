Vier einfache Tipps Bewerbung ohne Anschreiben: Neue Struktur für den Lebenslauf

Fällt das Anschreiben weg, können Bewerberinnen und Bewerber auch diese Information in ihren erweiterten Lebenslauf integrieren - zum Beispiel als ausgeschriebener Satz in einem „Über Mich“-Abschnitt am Anfang des Lebenslaufs, so Dehn. Der Bewerbungsexperte schlägt etwa die Formulierung „Hoch motiviert stehe ich Ihnen ab dem TT.MM.JJJJ zu einem verhandelbaren Bruttojahresgehalt von XX.XXX Euro zur Verfügung.“ vor.