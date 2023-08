In den meisten Unternehmen und Organisationen hat man bestimmte Apps als Standard festgelegt. Es ist also klar, über welche Software man Dokumente oder Diagramme erzeugt - und wer einen Kalender online erstellen will, nutzt dafür ebenfalls ein zuvor festgelegtes Tool. So ist gewährleistet, dass alle Kolleginnen und Kollegen reibungslos miteinander arbeiten können, unabhängig vom Standort des Schreibtisches.