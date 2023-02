Text-Roboter : ChatGPT an Schule und Uni? Fakten besser gegenchecken

ChatGPT an Schule und Uni? Fakten besser gegenchecken

Bamberg Der KI-Chatbot wurde mit Weltwissen gefüttert, kann einfache Referate im Handumdrehen generieren und gilt zugleich als Segen und Fluch. Eine Informatik-Professorin ordnet den Umgang mit ChatGTP ein.

„Der Hype um den Textroboter an Schulen und Unis wird sich zwar auch wieder reduzieren, aber auf Dauer werden solche KI-Tools in vielen Bereichen Einzug halten“, prognostiziert Prof. Ute Schmid, Informatikerin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. „ChatGPT ist gekommen, um zu bleiben.“