Weniger Stipendien : DAAD streicht Stipendien wegen Mittelkürzungen

Aufgrund von Mittelkürzungen könnten in Zukunft deutlich weniger Stipendien und ähnliche Förderungen bewilligt werden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Berlin Die neuen Haushaltpläne der Bundesregierung sehen Kürzungen vor: Knapp 5000 Stipendien könnten dadurch nicht mehr finanziert werden. Der DAAD befürchtet einen Schaden für den internationalen, wisschenschaftlichen Austausch.

Wie der DAAD mitteilte, ist die sogenannte institutionelle Förderung durch das Auswärtige Amt von 204 Millionen im vergangenen Jahr auf 195 Millionen in diesem Jahr gesunken und soll im kommenden Jahr auf 191 Millionen Euro zurückgehen. Dadurch würden Fördermöglichkeiten für Hochschulen, Studierende und Wissenschaftler für Jahre deutlich reduziert, sagte DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee. Er sprach von einem erheblichen Einschnitt in die finanzielle Ausstattung und damit in die weltweite Arbeit des DAAD.