Vita, Anschreiben und Co. : Darf die perfekte Bewerbung Schwächen haben?

Vita, Anschreiben und Co.

Stuttgart Die Traumstelle ist online, schnell bewerben! Bis auffällt: Das letzte Arbeitszeugnis ist nie angekommen, das Portfolio lückenhaft, das Bewerbungsfoto veraltet. Wie perfekt muss die Bewerbung sein?

Eine spannende Stelle ausgeschrieben, am liebsten würde man sich direkt bewerben. Doch beim Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen tauchen schnell Probleme auf, von fehlenden Arbeitszeugnissen bis hin zu Lücken im Lebenslauf. Was nun?

„Bei einem Bewerbungsprozess wird zunächst nicht Charakterstärke bewertet, sondern darauf geachtet, wessen Profil am ehesten der Stellenbeschreibung entspricht und zum Unternehmen passt“, sagt der Karriere-Berater Christoph Burger.

„Es kommt jedoch darauf an, was Sie als Schwäche sehen“, gibt der Autor des Buches „Traumjob für Dummies“ zu bedenken. Geht es um Lücken im Lebenslauf, raten Bewerbungsexperten häufig dazu, alles was über zwei oder drei Monate hinausgeht, zu erklären.