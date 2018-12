später lesen Online-Noten Darf ich meinen Arbeitgeber im Netz bewerten? FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Twittern

Teilen



„Der Umgang unter den Kollegen war respektvoll und auf Augenhöhe, was Weiterbildungen angeht, gibt es aber aus meiner Sicht noch Nachholbedarf“ - so oder so ähnlich können Arbeitgeberbewertungen in entsprechenden Portalen im Internet lauten. dpa