Auf Fehlersuche Darum bekommen Sie auf Ihre Bewerbung keine Antwort

Bewerberinnen und Bewerber sollten deshalb nachsehen, ob sie in ihrer Bewerbung den richtigen Empfänger ausgewählt und tatsächlich alles vollständig verschickt haben. Denn fehlten wichtige Bestandteile wie Zeugnisse, würden Bewerbungen nicht selten unkommentiert aussortiert. Auch ein wenig aussagekräftiger Betreff könne dazu führen, dass die Zuordnung an den richtigen Ansprechpartner schwerfällt, etwa in größeren Unternehmen, die viele Stellen gleichzeitig ausschreiben.