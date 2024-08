Wo, wie viele und für wen? Das stille Örtchen: 7 Fakten zu WCs am Arbeitsplatz

„Eine Toilette für Mitarbeitende am Arbeitsplatz ist Pflicht“, sagt Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Arbeitgeber müssen für bis zu zehn Mitarbeitende mindestens eine Toilette bereitstellen, so die entsprechende Regel der Arbeitsstättenverordnung. Zusätzlich wird ein Urinal für männliche Beschäftigte empfohlen. Ab elf Mitarbeitenden muss es in einer Firma zwei Toiletten geben.