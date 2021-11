In sieben Schritten : Den ersten Job nach der Uni finden

In sieben Schritten

Wie gehts jetzt weiter? Kurz vor dem Abschluss sollten sich Studierende darüber klar werden, was genau sie beruflich machen wollen. Foto: Novellimage/Westend61/dpa-tmn

München/Köln Der Start ins Arbeitsleben nach der Uni ist aufregend. Und wird gleichzeitig von Unsicherheiten begleitet. Wie und wo findet man jetzt ein eine passende Stelle?

„Und, was willst du nach dem Abschluss machen?“ Eine verhasste Frage unter Studierenden. Wird es ernst, tauchen aber schnell Herausforderungen auf.

Schließlich startet man beim ersten „richtigen“ Job oft ohne viel einschlägige Berufspraxis in den Bewerbungsmarkt. Wie findet man da was Passendes? Eine Anleitung in sieben Schritten: