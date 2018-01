Viele Unternehmen suchen händeringend nach Auszubildenden. Davon profitieren angehende Azubis - weil sie mehr Gelegenheiten haben, potenzielle Arbeitgeber unter die Lupe zu nehmen, bevor sie sich entscheiden. dpa

So nehmen viele Ausbildungsbetriebe zum Beispiel verstärkt an Jobbörsen oder Informationsveranstaltungen in Schulen teil, erklärt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag in seiner Zeitschrift „Position“ (Ausgabe 1/2018). Andere Firmen versuchen, mit besonderen Aktionen wie einem Speed-Dating für Azubis oder Schnuppermöglichkeiten wie Praktika auf sich aufmerksam zu machen.