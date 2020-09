Der Bildungsgutschein : Förderungen für berufliche Weiterbildungen

In den letzten Jahren wurde der Arbeitsmarkt durch den Begriff "lebenslanges Lernen" geprägt. Die eigenen Qualifikationen erweitern und so das Bewerberprofil stärken - eine gute Möglichkeit, für potentielle Arbeitgeber an Attraktivität zu gewinnen. Mit einer Weiterbildung lassen sich die beruflichen Kenntnisse nämlich nicht nur erhalten und erweitern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein weiterer Pluspunkt: In Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung kann man seine Qualifikation den neuen Gegebenheiten am Arbeitsmarkt anpassen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Weiterbildung mit einem Bildungsgutschein finanziert werden kann? Wir schaffen Klarheit.

Was ist der Bildungsgutschein?

Als Förderinstrument ist der Bildungsgutschein heutzutage für viele Menschen eine gute Möglichkeit, sich kostenlos beruflich weiterzubilden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn die weiterbildende Maßnahme dazu beiträgt, eine drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder eine bestehende zu beenden. Da jedoch die meisten Menschen in einer kritischen beruflichen Situation wenig Mittel für die Finanzierung einer Weiterbildungsmaßnahme haben, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Agentur für Arbeit einspringen - mit dem Bildungsgutschein.

Wer einen Bildungsgutschein besitzt, kann kostenlos an einer weiterbildenden Maßnahme teilnehmen. Damit ein Antrag Chancen auf Erfolg hat, sollte vorab geprüft werden, ob die erforderlichen Fördervoraussetzungen für den Bildungsgutschein erfüllt werden. Am besten vereinbart man hierfür einen Termin bei seinem Berater von der Agentur für Arbeit.

Welche Voraussetzungen gibt es für den Bildungsgutschein?

Der Bildungsgutschein richtet sich an einen bestimmten Personenkreis. Arbeitslosen soll er bei der beruflichen Wiedereingliederung helfen, Arbeitnehmer kann er unterstützen um eine drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden. Er eignet sich aber auch um einen fehlenden Berufsabschluss nachzuholen. Ziel ist in erster Linie, Betroffene dabei zu unterstützen, die Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu meistern.

Typisches Merkmal des Bildungsgutscheins: Es soll ein vorgegebenes Bildungsziel bzw. eine bestimmte Qualifikation erreicht werden. Das jeweilige Ziel wird auf dem Bildungsgutschein genau festgehalten. Allerdings besteht kein rechtlicher Anspruch auf einen Bildungsgutschein durch das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit. Ob der Antrag bewilligt wird, liegt immer im Ermessen des Sachbearbeiters. Bei der Antragsprüfung muss sich dieser zwar nach vorgegebenen Kriterien richten, kann in seine Entscheidung jedoch auch seine persönliche Einschätzung einfließen lassen.

Um einen Bildungsgutschein erhalten zu können, muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:

· Sie sind arbeitslos (mit und ohne Leistungsbezug nach SGB I oder III)

· Sie sind arbeitssuchend

· Sie sind von Arbeitslosigkeit bedroht

· Sie brauchen die Weiterbildung für Ihre berufliche Eingliederung

· Sie brauchen die Weiterbildung zur Sicherung Ihres Arbeitsplatzes

Nur dann, wenn eine der genannten Voraussetzungen vorliegt, kann ein Antrag auf Erhalt des Bildungsgutscheins gestellt werden. Mit der Fördermaßnahme können folgende Ziele verfolgt werden:

· die berufliche Eingliederung

· das Abwenden einer drohenden Arbeitslosigkeit

· das Nachholen eines fehlenden Berufsabschlusses

Das oberste Ziel, das mit dem Bildungsgutschein verfolgt wird: Der Betroffene soll die Einnahmen für seinen Lebensunterhalt aus eigener Arbeitskraft generieren. Dafür ist es notwendig, Arbeits- und Leistungsfähigkeit für den Arbeitsmarkt zu erhalten und bedarfsgerecht weiterzubilden.

Worauf sollte bei der Auswahl der Weiterbildung geachtet werden?

Bevor man einen Beratungstermin bei der Agentur für Arbeit vereinbart, sollte man idealerweise bereits eine Weiterbildung gefunden haben, die man absolvieren möchte. Danach stellt sich die Frage, bei welchem Bildungsträger man sich weiterbilden möchte. Folgende Punkte sollten in diese Überlegung einfließen:

1. Handelt es sich um einen zertifizierten Bildungsträger? Die Agentur für Arbeit übernimmt die Weiterbildungskosten nur dann, wenn Maßnahme und Bildungsträger zertifiziert sind. Am besten also direkt beim Träger nachfragen.

2. Gibt es beim Bildungsträger ein national anerkanntes Zertifikat wie ein IHK- oder TÜV-Zertifikat?

3. Welchen Ruf genießt der Bildungsträger? Hierbei können Bewertungen im Internet ebenso hilfreich sein wie Erfahrungen von Arbeitskollegen, Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten.

4. Bietet der Bildungsanbieter Hilfestellung bei der Jobsuche? Einige Bildungsträger haben Kontakte zu Arbeitgebern und unterstützen Kursteilnehmer nach der Weiterbildung dabei, freie Stellen zu finden.

Wie kann man die Chancen auf eine Bewilligung erhöhen?

Vor jeder Antragstellung wird geprüft, ob eine Weiterbildung tatsächlich notwendig ist. Ist der Sachbearbeiter etwa der Meinung, die Arbeitslosigkeit kann auch ohne Weiterbildung beendet werden, wird er dem Antrag nicht zustimmen. Um seine Chancen auf eine positive Rückmeldung zu erhöhen, ist es also wichtig, dem zuständigen Sachbearbeiter zu erläutern, welche Bedeutung die Weiterbildung für die eigene berufliche Situation hat. Wer seinen Sachbearbeiter davon überzeugen kann, dass die Maßnahme die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern würde, ist seinem Ziel ein ganzes Stück näher.

Besonders hilfreich sein können einschlägige Stellenanzeigen, auf welche man sich mit einer absolvierten Weiterbildung bewerben könnte. Zusammen mit Unterlagen zu den bisherigen Bewerbungsbemühungen sowie Informationen zum gewünschten Seminar und Bildungsträger sollten sie dem Sachbearbeiter beim persönlichen Gespräch vorgelegt werden. Ebenso hilfreich sein können Studien, Statistiken, Pressemitteilungen und Unternehmensauskünfte, welche die Notwendigkeit der Weiterbildung verdeutlichen. Auch Absagen von Arbeitgebern, aus denen das fachliche Defizit hervorgeht (etwa Protokolle aus Gesprächen) und eine Bestätigung eines Arbeitgebers, dass eine Einstellung nach erfolgreicher Weiterbildung erfolgen wird, können hilfreich sein. Idealerweise hat man sich bereits vorab ausführlich mit möglichen Weiterbildungsangeboten und Bildungsträgern beschäftigt und kann beim Beratungsgespräch ein unverbindliches Angebot des Weiterbildungsträgers mit Inhalten, Kosten und Dauer der Maßnahme vorlegen.

Nicht immer sind die eigenen Bemühungen von Erfolg gekrönt. Wird der Antrag abgelehnt, besteht die Möglichkeit, innerhalb eines Monats Widerspruch einzulegen. Alternativ kann auch eine andere Fördermöglichkeit in Betracht kommen. So bietet sich für junge Menschen zum Beispiel das Weiterbildungsstipendium an. Als Instrument der Begabtenförderung richtet es sich Menschen unter 25 Jahren mit einem besonders guten Ausbildungsabschluss.

Welche Leistungen beinhaltet der Bildungsgutschein?

Wurde der Antrag bewilligt und man bekommt einen Bildungsgutschein, werden auf diesem der Name des Begünstigten und Angaben zu seiner Person vermerkt. Außerdem lassen sich auf dem Gutschein weitere Informationen finden. Dazu gehören das Bildungsziel, die Dauer der Maßnahme und der regionale Geltungsbereich. Mit dem Bildungsgutschein in der Tasche, sucht man anschließend den Weiterbildungsanbieter auf. Der zuständige Mitarbeiter des ausgesuchten Weiterbildungsanbieters notiert auf dem Gutschein dann Beginn, Dauer und die Nummer der Maßnahme.

Nach der Bewilligung sollte umgehend mit der Maßnahme begonnen werden, denn die Gültigkeit des Bildungsgutscheins ist zeitlich begrenzt. Meistens muss er innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten eingelöst werden. Versäumt man dies, wird der Bildungsgutschein ungültig.

Der Inhaber des Bildungsgutscheins kann folgende Kosten erstattet bekommen:

· Lehrgangsgebühren

· Kosten für erforderliche Lernmittel

· Prüfungsgebühren

· Fahrtkosten

· Kosten für die Kinderbetreuung