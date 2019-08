Studieren ohne Abitur : Der Weg in den Hörsaal für Berufserfahrene

Berlin/Gütersloh Als Barbara Obermaier ihr Studium begann, hatte sie mit ihren 21 Jahren bereits eine Ausbildung absolviert und Berufserfahrung gesammelt.

Bis zum Abitur weiterzumachen, war ihr zu Schulzeiten nicht in den Sinn gekommen. „Damals war ein Studium noch kein Thema für mich“, erzählt die heute 24-Jährige. Sie entschied sich für eine Ausbildung zur Industriekauffrau in einem Pharma-Unternehmen, um den Weg in den kaufmännischen Bereich zu gehen. „Danach wollte ich erst mal in meinem Beruf arbeiten“, erzählt sie.