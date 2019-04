später lesen Trotz unbesetzter Stellen Deutlich mehr neue Azubis in Metall- und Elektroberufen Teilen

In Metall- und Elektroberufen in Deutschland gibt es so viele neue Auszubildende wie seit zehn Jahren nicht mehr. 2018 begonnen mehr als 78.000 Menschen eine Ausbildung in diesem Bereich, wie der Arbeitgeberverband Gesamtmetall mitteilte. dpa