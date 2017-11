später lesen Ungleiche Bezahlung Deutschland bei Frauen-Einkommen fast Schlusslicht in Europa FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Die Kluft bei der Bezahlung von Männern und Frauen ist fast nirgends in Europa so groß wie in Deutschland. Mit 22 Prozent Differenz beim durchschnittlichen Stundenlohn liegt die Bundesrepublik auf Platz 26 von 28 EU-Ländern. Diese Zahlen legte die EU-Kommission in Brüssel vor. dpa