Vom Wettbewerb absetzen : Die Marketingstrategie im Wandel der Zeit

Eine Marketingstrategie ist die in einem umfassenden Plan zusammengefasste Gesamtheit aller geplanten Aktivitäten zur Erreichung der Marketingziele eines Unternehmens. Das Ziel ist es, den Absatz einer Ware oder Dienstleistung zu fördern und einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen, um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.

Wie sich die Marketingstrategie in Zukunft verändern wird

Der wichtigste Faktor, der die Zukunft der Marketingstrategie weiterhin prägt, ist der Kunde. Trotz zahlreicher Veränderungen wird er weiterhin im Mittelpunkt aller Strategien und Bemühungen stehen. Die Bedürfnisse und Erwartungen der Verbraucher ändern sich jedoch täglich und werden immer komplexer und anspruchsvoller. In der Vergangenheit haben Marktforschungsunternehmen Zielgruppen erforscht, anhand derer dann die Art der Kommunikation definiert wurde. Die Konversionsraten waren nicht immer zufriedenstellend. Das Internet hat es uns bereits ermöglicht, den Wünschen der Verbraucher ein wenig näher zu kommen. Es bietet die Möglichkeit, die Zielgruppen viel enger zu fassen. Mit mehr und detaillierteren Daten über die Interessen, Präferenzen und Verhaltensweisen unserer Zielgruppe wird sich das personalisierte Marketing verstärkt durchsetzen.

Werbeagenturen helfen Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben

Um sich vom Wettbewerb absetzen zu können, muss die Marketingstrategie kreativer, persönlicher und individueller werden. Da sich die Anforderungen an die Strategie in den heutigen versatilen Märkten rasant verändern können, sind Marketingteams in Unternehmen kaum noch in der Lage, den Überblick zu behalten. Deshalb ist der Einsatz einer hoch qualifizierten Werbeagentur extrem wichtig geworden. Professionelle Marketingagenturen unterstützen Unternehmen bei der Marktanalyse und der Erstellung eines adäquaten Plans. Mithilfe der Kreativität Neuen Medien sind der Kreativität dabei keine Grenzen mehr gesetzt. Um zu prüfen, ob die Marketingstrategie funktioniert und um zukünftige Strategien zu entwickeln, muss sie überwacht und evaluiert oder bewertet werden. Das ist wichtig, kann von Unternehmen jedoch häufig nicht geleistet werden. Auch dieser Bereich wird von einer guten Werbeagentur abgedeckt.

Die Marketingstrategie von Apple

Die Strategie von Apple ist so effektiv, dass sie zu einem Maßstab für andere Unternehmen geworden ist, die dieselbe globale Popularität und dasselbe Umsatzwachstum erreichen wollen. Apples Marketing baut auf Einfachheit auf und die Apple-Produkte sprechen für sich. Auf diese Weise hat Apple sein Marketing konsequent positioniert, wobei die Botschaften und die visuelle Gestaltung einfach gehalten wurden. Der Großteil des Marketings verzichtet auf eine umfangreiche Auflistung von Funktionen, Preisen oder teure Spezialeffekte. Mit reduzierten Inhalten und einfacher Werbung hat Apple inzwischen mehr als 1,5 Milliarden Produkte verkauft. Der effektivste Weg, um ein Produkt zu verkaufen, ist nicht über komplizierte Werbung, auffällige Websites oder übertrieben aufgeblasene Werbetexte. sondern indem der Entscheidungsprozess vereinfacht wird.

Erfolgreiche Beispiele für ausgefallene Marketingaktionen:

Milka-Schokolade - Produkteinführung Frankreich

Als die Schokoladenmarke Milka erstmals in Frankreich auf den Markt kam, wandte sich der Hersteller an eine in Paris ansässige Agentur, um eine einzigartige Möglichkeit zu finden, ihr Produkt dem französischen Volk vorzustellen. Die Chocolatiers nahmen schließlich bei 13 Millionen ihrer klassischen Milchschokoladentafeln ein Stück heraus und ließen den Verbrauchern die Wahl, ob das letzte Stück an sie oder an einen geliebten Menschen geschickt werden sollte. Verbraucher, die eine Tafel Milka-Schokolade mit einem fehlenden Stück erhielten, bekamen einen Code, den sie online eingeben konnten. Dort konnten sie entweder ein Stück Schokolade mit einer persönlichen Nachricht an einen Freund oder ein Familienmitglied schicken lassen oder ihre eigene Adresse eingeben, um das fehlende Stück zu erhalten.

Lipton - gesünder ernähren