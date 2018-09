später lesen Kind statt Karriere Die Mehrheit aller Mütter arbeitet Teilzeit FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Kind oder Karriere - diese Frage ist nach Statistik für die deutliche Mehrheit der Frauen in Deutschland weiter entscheidend. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, arbeiteten 2017 mehr als zwei Drittel der beschäftigten Mütter mit minderjährigen Kindern in Teilzeit. dpa