Tipp : Die richtige Büroausstattung finden

Wer ein neues Büro bezieht, muss auf sehr unterschiedliche Aspekte achten. Dies bedingt natürlich auch ein erhebliches Maß an außerordentlicher Planungsarbeit, die bis ins kleinste Detail zu erfolgen hat.

Vom Büroschrank bis hin zum Schreibtisch und der richtigen Sitzgarnitur sind die unterschiedlichsten Dinge auszuwählen. Natürlich muss man auch viele kleine Details, wie zum Beispiel die richtige Farbabstimmung, nutzen, um zu einem schlüssigen Endergebnis zu kommen. Man kann den Bereich auf eine klare trennbare Ebene stellen oder eine einfache Einheitslösung für das eigene Büro finden. In den meisten Fällen möchte man doch keine Einheitslösung im Büro vorfinden, da man in der Regel zumindest mehrere Stunden täglich darin arbeiten muss. Der Faktor "Wohlfühlen" ist in diesem Sinne auch sehr eng zu sehen und muss inhaltlich auf fast alle Bereiche abgestimmt werden. Die Farbmischung ist nur ein kleiner Teil des gesamten Spektrums, um die notwendigen Maße mit in die Bereiche beizumischen. Wer allerdings strategisch handelt, wird sich mitunter auch die Frage stellen müssen, welche Bereiche in einem Büro den größten Platz einnehmen werden. In der Regel sind dies die Kästen und Spinde, wo Aktenordner und andere Unterlagen verstaut werden müssen. Daher wollen wir uns in diesem Artikel etwas näher mit der Auswahl der richtigen Spinde beschäftigen. Es ist dies eine sehr komplexe Aufgabe, die man durchaus berücksichtigen sollte.