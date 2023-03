Gehaltscheck Diese Berufe sind unbeliebt – aber gut bezahlt

Allgemein schreckt der Beruf Lehrer viele ab. Es graut ihnen vor disziplinlosen Schülern und furchtbar unangenehmen Eltern. Oder sie denken schaudernd an die eigenen schlechten Erfahrungen in der Schule zurück. Doch selbst unter den Lehrerberufen ist der des Grundschullehrers am unbeliebtesten. In einer Studie der PR-Agentur Faktenkontor äußern 44 Prozent der Befragten, dass sie den Beruf Grundschullehrer auf keinen Fall ausüben wollten.