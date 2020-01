Auftragsflaute : Diese Rechte haben Arbeitnehmer bei Kurzarbeit

Gibt es keine Aufträge, haben Bauarbeiter nichts zu tun: In einem solchen Fall kann der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn.

Düsseldorf Wollen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter über die schwierigen Zeiten im Unternehmen halten, können sie Kurzarbeit anordnen. Was bedeutet das für Arbeitnehmer?

Ein Folgeauftrag lässt auf sich warten, eine Produktionsstätte ist abgebrannt, eine ganze Branche steckt in der Krise: Das können Gründe sein, weshalb Unternehmen vorübergehend die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von einem Teil oder von allen Beschäftigten reduzieren - weil sie eben nicht genug zu tun haben, um sie voll zu beschäftigen.

Gesetzliche Ankündigungsfristen seitens des Arbeitgebers, bis wann er die Belegschaft über anstehende Kurzarbeit informieren muss, bestehen nicht. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen sehen aber in aller Regel entsprechende Regelungen vor, wie Menssen erläutert.

Ist per Arbeitsvertrag das Recht des Unternehmers, Kurzarbeit anzuordnen, vereinbart, darf dies nicht fristlos erfolgen. „Darüber, wie lang die Frist sein muss, gibt es noch keine höchstrichterliche Entscheidung“, bemerkt Menssen. Tarifvertragliche Ankündigungsfristen bewegen sich nach seinen Angaben zwischen fünf Tagen und einem Monat.

Halbgöttin in Weiß

Halbgöttin in Weiß : Wie Medizinerinnen Karrierehürden überwinden

Der Arbeitgeber muss seiner örtlichen Arbeitsagentur im laufenden Monat anzeigen, ob er ab diesem Monat beabsichtigt, in seinem Betrieb reduziert arbeiten zu lassen. „Den eigentlichen Antrag kann er in den nächsten Wochen, spätestens nach drei Monaten, nachreichen“, sagt Susanne Eikemeier von der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.