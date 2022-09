Arbeitsrecht : Diese Regeln gelten für Überstunden

Berlin Vor lauter Arbeit kaum noch Zeit für Hobbys und Familie? Das ist nicht nur ärgerlich, sondern manchmal sogar rechtswidrig. Denn Überstunden dürfen nur in einem gewissen Rahmen angeordnet werden.

Dürfen Chefs überhaupt Überstunden anordnen?

Grundsätzlich gilt: Beschäftigte müssen nur so viel arbeiten, wie in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart ist. Ist in einem Arbeits- oder Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung allerdings eine Überstundenregelung verankert, können Arbeitgeber tatsächlich Überstunden anordnen. Wenn nicht, können Überstunden nur bei nicht vorhersehbaren Notfällen oder Katastrophen angeordnet werden - Personalmangel oder rein wirtschaftliche Notsituationen zählen nicht dazu, heißt es in der aktuellen „ BAM“ (Ausgabe September/Oktober 2022), dem Magazin der Arbeitnehmerkammer Bremen.