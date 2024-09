Weiterbildungen finden Digitale Kompetenzen? Tests helfen bei Selbsteinschätzung

An den Tests kann man online kostenlos teilnehmen - und zwar egal, in welchem Bundesland man lebt. Am Ende bekommt man eine individuelle Empfehlung, wie man sein digitales Wissen vertiefen kann. Der Vorteil, wenn man in NRW oder Hessen lebt, man bekommt zusätzlich konkrete Weiterbildungsangebote in der jeweiligen Region angezeigt.