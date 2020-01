Bundesstelle : Diskriminierung am Arbeitsmarkt weit verbreitet

Berlin Wenn Bewerber mit ausländischer Herkunft eine Absage erhalten, kommt schnell die Frage auf: Steckt Diskriminierung dahinter? Ein aktueller Fall ließ dieses Motiv nun vermuten.

In einer Stellungnahme, nannte das Architekturbüro den Vorfall ein „Missverständnis“ und entschuldigte sich. Die Bewerbung sei versehentlich einer anderen Stellenanzeige für Projekte in China zugeordnet worden, deren Anforderungen etwa an Sprachkenntnisse der Bewerber nicht erfüllt habe. Deswegen „wurde die Bewerbung zunächst an das Sekretariat mit verkürztem Kommentar zurückgeschickt“. Man habe sich bei dem Mann entschuldigt, er habe die Entschuldigung akzeptiert. Der Bewerber selbst war zunächst nicht zu erreichen.