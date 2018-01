später lesen Mitarbeitervertretung Eigener Betriebsrat? Filialmitarbeiter haben die Wahl FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Die Arbeitnehmer in Filialen oder Außenstellen eines Unternehmens können ihren eigenen Betriebsrat wählen - sie müssen es aber nicht. Stattdessen können die Mitarbeiter in sogenannten Betriebsteilen auch beschließen, an einer zentralen Betriebsratswahl teilzunehmen. dpa