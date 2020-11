Schule zu : Eltern-Entschädigung greift bei Kinderbetreuung

Viele gesunde Kinder können derzeit nicht in die Schule gehen. Foto: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn

Berlin Etliche Schulen in Deutschland sind wegen der Corona-Pandemie inzwischen wieder geschlossen. Die Kinder sind somit zu Hause - was heißt das für die Eltern, die eigentlich zur Arbeit müssten?

Viele Schulen in Deutschland unterrichten wegen Corona nicht mehr im Regelbetrieb. Klassen werden wegen erkrankter Schüler oder Lehrer nach Hause geschickt. Die Folge: Auch viele gesunde Kinder, von denen sich einige auch in Quarantäne befinden, können nicht in die Schule gehen.