Flugmodus und Kurzschlaf : Erholung im und vom Homeoffice

Konstanz Wenn die Wohnung auf einmal auch Arbeitsplatz ist, fällt das Abschalten vom Job oft noch schwerer - egal, ob in der Pause oder im Urlaub. Ein Experte gibt Tipps.

Homeoffice ist in der Corona-Krise für viele Beschäftigte zum Alltag geworden. Das verändert nicht nur die Arbeit, sondern auch die Pausen. Anstatt mit Kolleginnen und Kollegen ins Restaurant zu gehen, kaut man am Küchentisch vor dem Monitor vor sich hin - und beantwortet nebenher schnell eine Nachricht. Wie geht's besser?

„Wirklich wichtig ist ein gedankliches Abschalten in der Mittagspause“, sagt Utz Niklas Walter vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG). Beschäftigte sollten am besten den Flugmodus ihres Smartphones aktivieren. „Wäre ich mit Kollegen in der Kantine, würde ich ja vermutlich auch keine Anrufe annehmen“, so Walter. Wenn das nicht hilft, kann ein kleiner Tresor oder eine abschließbare Schublade eine gute Möglichkeit sein, das Handy wirklich aus den Augen zu lassen.