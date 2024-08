Umfrage Erholungseffekt nach dem Urlaub verpufft oft schnell

Immerhin: Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) kann etwa einen Monat vom Urlaub zehren, weitere 13 Prozent sogar noch länger, so die Umfrage. Wer das anstrebt, sollte den Wiedereinstieg nach dem Urlaub möglichst bewusst gestalten, rät Kathrin Gülgel, Karriereexpertin bei der ManpowerGroup Deutschland. Dazu sollten Berufstätige vor dem Urlaub zum Beispiel realistisch planen, was sie in der ersten Woche nach der Rück­kehr schaffen können.