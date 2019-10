Neuer Trend? : Erstmals seit 2001 weniger Hochschulabschlüsse

Wiesbaden Zum ersten Mal seit 2001 ist die Zahl derHochschulabschlüsse wieder leicht gesunken. ImPrüfungsjahr 2018 - also Wintersemester 2017/2018 und Sommersemester2018 - rund 499.000 Absolventen einen Abschluss an einer deutschenHochschule.

Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Prozent weniger. Das berichtet das Statistische Bundesamt. 40 Prozent der Abschlüsse wurde in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt. 26 Prozent entfielen auf Ingenieurwissenschaften. 11 Prozent wurden in Mathematik oder Naturwissenschaften und 10 Prozent in Geisteswissenschaften erworben.



In Humanmedizin oder Gesundheitswissenschaften erreichten 6 Prozent

einen Abschluss. Die restlichen 7 Prozent entfielen auf die übrigen

Fächergruppen Sport, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften,

Veterinärmedizin sowie Kunst oder Kunstwissenschaft.