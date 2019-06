Wenn der Schweiß rinnt : Etikette-Regeln fürs Büro bei heißem Wetter

Für offizielle Termine hat man am besten ein Paar geschlossene Schuhe dabei. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn.

Hamburg Es ist Sommer, es ist warm, da kommt automatisch die Frage auf: Was ziehe ich an im Büro?

Auch wenn es inzwischen in vielen Branchen und an vielen Arbeitsplätzen kleidungstechnisch ziemlich locker zugeht, sagt Imme Vogelsang, Image-Trainerin aus Hamburg: „Ich sollte mich meiner Qualifikation entsprechend kleiden“.

Gerade wer im Büro arbeitet, muss sich keine Gedanken darüber machen, in dunkler Kleidung zu stark zu schwitzen. „Das ist ja meist keine Frage der Farbe, sondern des Materials“, sagt Vogelsang. Eine dunkelblaue Chino etwa, kombiniert mit einer weiten Tunika oder einer Hemdbluse wirken ihrer Meinung nach oft cooler und gleichzeitig kompetenter als etwa ein verspieltes Kleidchen in babyrosa.

„Andere Pastellfarben können aber natürlich ebenso stilvoll sein, besonders wenn der Schnitt schlicht ist“, sagt Vogelsang. Selbst ärmellose Kleider oder offene Schuhe und Sandalen sind zumindest in jungen, kreativen Branchen okay, gerade wenn es im Büro sowieso alle tragen. Berufstätige sollten dann aber ein Paar geschlossene Schuhe und eine Jacke zum Drüberziehen dabeihaben. Etwa, wenn in der Agentur der Kunde kommt oder eine Besprechung mit dem Chef ansteht.