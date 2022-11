Zwei Modelle : EU-Frauenquote für Aufsichtsräte endgültig beschlossen

Ab 2026 soll in der EU eine Quote für mehr Frauen an der Spitze börsennotierter Unternehmen gelten. Foto: Annette Riedl/dpa

Brüssel Die EU-Staaten haben sich auf eine Frauenquote für börsennotierte Unternehmen geeinigt. Bis Ende 2026 sollen demnach mindestens 40 Prozent der Aufsichtsräte Frauen sein. Vorgesehen ist jedoch auch eine zweite Möglichkeit, den Frauenanteil zu erhöhen.

Ab 2026 gilt in der EU eine Quote für mehr Frauen an der Spitze börsennotierter Unternehmen. Das EU-Parlament nahm nun ein entsprechendes Gesetz an, wie die Institution mitteilte. Da die EU-Staaten diesem ebenfalls schon zugestimmt haben, ist der Weg nun endgültig frei.