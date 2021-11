Einstieg : Expertin: Berufe mit lukrativen Gehältern oft wenig bekannt

Die Luft- und Raumfahrttechnik ist ein Berufsfeld, in dem junge Fachkräfte vergleichsweise gute Gehälter erwarten können. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

Köln Wo können junge Fachkräfte besonders viel verdienen? Oft sind das Berufe, die junge Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, so eine Expertin. Aber ist das Gehalt immer alles?

Die lukrativsten Gehälter können junge Fachkräfte in eher wenig bekannten Berufen erwarten. Das sagt Ruth Maria Schüler, Expertin für soziale Sicherung und Verteilung im Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einem Interview auf der Webseite des Informationsdienstes des Instituts (iwd).

Die Expertin des arbeitgebernahen Instituts folgert im Interview , dass es zwar zahlreiche Berufe gibt, in denen gute Gehaltsaussichten für junge Fachkräfte winken, viele junge Erwachsene diese Berufe aber gar nicht „auf dem Schirm“ hätten.

Hier liegt der Medianlohn für junge Fachkräfte unter 30 laut IW jeweils bei über 4000 Euro brutto im Monat. Der Medianlohn gibt den Wert an, bei dem die Hälfte der Beschäftigten mehr verdient, die andere Hälfte weniger.

Hohe Gehälter sind nicht nur mit Hochschulabschluss zu erwarten. Es gebe auch Ausbildungsberufe, in denen man teils mehr verdienen kann als in Berufen, die ein Studium erfordern, sagt Schüler.

Die Expertin hält es für wichtig, die Sichtbarkeit der Berufe zu erhöhen und in der Berufsorientierung besser zu vermitteln, was genau diese Tätigkeiten beinhalten. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass der Lohn nur eines von vielen Merkmalen für die Attraktivität eines Berufes ist. Sie rät, immer einen Beruf zu wählen, der zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt und an dem man lange Freude hat.