Übersetzung wissenschaftlicher Arbeiten : Fachübersetzungen - diese Kriterien sollten Sie beachten

Zwischen den Fremdsprachenkenntnissen, die sich die meisten während ihrer Schul- oder Ausbildungszeit aneignen, und dem, was später im Berufsleben an technischen oder wirtschaftlichen Ausdrücken benötigt wird, besteht ein himmelweiter Unterschied.

Die Berufsbezeichnungen Dolmetscher und Übersetzer sind in Deutschland nicht geschützt. Daher kann die Qualität der Leistung bei verschiedenen Anbietern sehr unterschiedlich sein", heißt es beim Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.. Das heißt für denjenigen, der sich nach einem qualifizierten Übersetzer umsieht auch, dass nicht die Berufsbezeichnung an sich für Qualität steht, sondern dass das Leistungsportfolio bzw. auch Kunden-Testimonials sich positiv (oder eben negativ) auf eine Auftragsvergabe auswirken können.

- Sprachenauswahl. Natürlich muss der Übersetzungsdienst die Sprache anbieten, von der bzw. in die übersetzt werden soll. Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang, darauf zu achten, dass der Übersetzungsdienst das "Mutterlandsprinzip" anbietet. Dabei werden Muttersprachler daran gesetzt, die Texte zu übersetzen. Das gewährleistet ein möglichst hohes Maß an Text-Authentizität - besonders bei Marketingunterlagen oder Präsentationen. Bei hochwissenschaftlichen Arbeiten kann es indes auch eine gute Möglichkeit sein, stärker auf das fachliche Wissen des Übersetzers zu achten. Wichtig ist in jedem Fall, dass mindestens das Vier-Augen-Prinzip angeboten wird. Sprich: Der übersetzte Text wird noch einmal professionell geprüft.