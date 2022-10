Studie : Fast jeder zehnte Corona-Infizierte geht krank zur Arbeit

Berlin Trotz positiven Tests ins Büro? Nicht wenige Corona-Erkrankte gehen arbeiten, obwohl sie jemanden anstecken könnten. Auch bei anderen Krankheiten bleibt nur ein geringer Teil konsequent zuhause.

17 Prozent arbeiten von Zuhause aus, weitere 17 Prozent bleiben ein paar Tage Zuhause bis die schlimmsten Symptome vorüber sind. 8 Prozent entscheiden danach, was auf der Arbeit los ist. 33 Prozent der Befragten bleiben bei einem leichten Corona-Verlauf so lange Zuhause, bis sie wieder gesund sind. 16 Prozent der Befragten waren noch nicht an Corona erkrankt.