Für Lkw-Fahrer Fit bleiben im Lastwagen: Sechs Übungstipps für die Pause

Für die Übung ziemlich nah an den LKW herangehen und die Hände mit locker gebeugten Knien an einer der oberen Trittstufen aufsetzen. Nun den Oberkörper in Richtung Boden drücken, so dass der Kopf an den Oberarmen vorbeizieht. Diese Position 15 Sekunden halten und danach lockern. Die Übung zwei Mal wiederholen.