später lesen Studie sieht Handlungsbedarf Frauen in Top-Etagen kommunaler Firmen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Frauen haben in kommunalen Unternehmen größerer deutscher Städte häufiger Top-Positionen inne als in börsennotierten Firmen. Nach einer Untersuchung der Zeppelin Universität Friedrichshafen lag der Anteil weiblicher Führungskräfte in diesem Frühjahr im Schnitt bei 18 Prozent. dpa